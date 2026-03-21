CHP Sinop\'ta Bayramlaşma Programı

CHP Sinop İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolaysıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Sinop Belediyesi Kültür Evi'nde düzenlenen programa, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak ile partililer katıldı.

Belediye Başkanı Gürbüz ve İl Başkanı Yalçınkaya, partililerin bayramını kutlayarak, bayramın huzur ortamında geçmesi temennisinde bulundu.

Yalçınkaya, daha yaşanabilir bir Türkiye için mücadelelerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, bu yolda tüm kesimlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.