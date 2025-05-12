Polisin dur ihtarına uymayan CHP otobüsü şoförü için 13 yıl hapis talebi

Ankara'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapsi istenen CHP otobüsünün şoförü Gökhan Gülyurt, 6 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

CHP parti otobüsü şoförü Gökhan Gülyurt hakkında 23 Nisan'da polisin 'dur' ihtarına uymamasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ İLE SERBEST BIRAKILDI

Gökhan Gülyurt, soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Gökhan Gülyurt, 'Zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

13 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülyurt hakkında iddianame hazırladı. Savcılık, Gökhan Gülyurt'un zincirleme şekilde 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ankara 72'nci Asliye Ceza Mahkemesi, Gülyurt hakkında hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı. İddianame kabul edilirken, ilk duruşma için 6 Ekim'de görülecek.