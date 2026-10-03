CHP Sözcüsü Sarı, gözaltındaki Başkan Özmen’in ailesinin moralinin yüksek olduğunu söyledi - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı, gözaltındaki Başkan Özmen’in ailesinin moralinin yüksek olduğunu söyledi

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CHP Sözcüsü Sarı, gözaltındaki Başkan Özmen’in ailesinin moralinin yüksek olduğunu söyledi
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gözaltındaki Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in ailesini ziyaret etti. Sarı, ailenin Özmen'e güvendiğini ve moralinin yüksek olduğunu belirterek Başkanı en geç salı günü önce evine, sonra belediyedeki makamına beklediklerini söyledi.

(İSTANBUL) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gözaltındaki Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in ailesini ziyaret etti. Sarı, "Başkanımıza çok güveniyorlar. Başkanımıza sonuna kadar kefiller. Moralleri yüksek" dedi. Sarı, "Biz pazartesi günü, en geç salı günü başkanımızı tekrar önce evine, sonra belediyedeki makamına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in gözaltına alınmasının ardından eşi Yeşim Özmen ve oğlunu ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Sarı, belediyede, ilçe örgütünde ve Özmen'in Ankara'ya nakledilmesinin ardından yürütülen süreçleri takip ettiklerini belirtti.

Gün boyunca ilçe örgütüyle bir araya geldiklerini, basın toplantısı düzenlediklerini ve belediyeyi ziyaret ederek belediye meclis üyeleriyle durum değerlendirmesi yaptıklarını aktaran Sarı, son olarak Özmen'in ailesini ziyaret ettiklerini söyledi.

Özmen'in eşinin tarih öğretmeni, kızının üniversite öğrencisi ve oğlunun lise son sınıf öğrencisi olduğunu belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Son derece vakur bir biçimde bizi karşıladılar. Başkanımıza çok güveniyorlar. Başkanımıza sonuna kadar kefiller. Moralleri yüksek. Biz bir heyet olarak hem iki vekilimizle beraber hem ilçe başkanımızla beraber hem de belediyede grup başkanvekilimiz ve meclis başkanvekilimizle beraber ziyaret ettik. Bir dayanışma gösteriyoruz. Duygularımızı karşılıklı olarak birbirimize geçirdik. İyi durumda, moralleri yüksek, sürecin olumlu sonuçlanacağına inanıyorlar. En geç pazartesi günü başkanımızı evine bekliyorlar."

"ÖNCE EVİNE, SONRA BELEDİYEDEKİ MAKAMINA BEKLİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Yeşim Özmen ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız da Yeşim Hanım'la bir telefon görüşmesi yaptı. O da karşılıklı olarak duygularını, düşüncelerini aktardı. Güzel bir sohbet oldu. Bundan sonra artık hukuki süreçleri takip edip süreci bekleyeceğiz. Biz pazartesi günü, en geç salı günü başkanımızı tekrar önce evine, sonra belediyedeki makamına bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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