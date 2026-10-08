CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e İzmir halkından özür dilemesi çağrısı yaptı - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e İzmir halkından özür dilemesi çağrısı yaptı

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CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel\'e İzmir halkından özür dilemesi çağrısı yaptı
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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 'butlan sözcüsü' sözlerine tepki gösterdi. Sarı, aday belirleme süreçlerine ilişkin itirazlarının ortada olduğunu belirterek Özel'e hesap vermesi ve İzmir halkından özür dilemesi çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "Butlan sözcüsü diyor ya 'Bunları kim aday yaptı' hepsinin oyu var" sözlerine tepki göstererek, "Ben ve benim gibi düşünen Parti Meclisi üyesi arkadaşların aday belirleme süreçlerine ilişkin bütün itirazları ortadadır. Bizim gibi düşünmeyen Parti Meclisi üyeleri de buna şahittir. Şimdi bir kez daha kendisine çağrıda bulunuyorum. Hesap ver. İzmir halkından özür dile" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Şimdi konuşanlar var ya, butlan sözcüsü diyor ya 'Bunları kim aday yaptı' hepsinin oyu var. Karar defteri orada, hangisinde varsa itirazı, örneğin Cemil Tugay'a muhalefet şerhi koyduysa göstersinler. Neredeyse tüm belediye başkanlarına oyları var. Bugün butlanlarla sırtlanlar bize saldıracak, biz de buna teslim olacağız öyle mi? Sırtlan gibi İzmir'deki iradeye saldırıp onu devşiren kişinin yaptığına bakmayacağız, efendim 'adayı yanlıştı'..." ifadelerine ilişkin CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Butlan Genel Başkan Özgür Özel her zaman aynısını yapıyor. Olaylardaki sorumluluğunu laf kalabalığıyla gizlemeye çalışıyor. Şimdi çarpıttığı konuya gelelim. Bahsettiği dönem ben de listesini delerek Parti Meclisine seçilmiştim. Karar alma süreçlerindeki toplantılara da katıldım. Buraya kadar doğru. Ben ve benim gibi düşünen Parti Meclisi üyesi arkadaşların aday belirleme süreçlerine ilişkin bütün itirazları ortadadır. Bizim gibi düşünmeyen Parti Meclisi üyeleri de buna şahittir. Şimdi bir kez daha kendisine çağrıda bulunuyorum. Laf kalabalığını bırak. Olayları çarpıtma. Hesap ver. İzmir halkından özür dile."

Kaynak: ANKA
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