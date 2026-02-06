CHP Sözcüsü Emre'den Murat Kurum'a: Biz Sadece Yardım Götürmedik, Kalıcı Eserler Yükseltiyoruz - Son Dakika
CHP Sözcüsü Emre'den Murat Kurum'a: Biz Sadece Yardım Götürmedik, Kalıcı Eserler Yükseltiyoruz

06.02.2026 22:17  Güncelleme: 10:01
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Çevre Bakanı Murat Kurum'un CHP'li belediyelerle ilgili 'Tek bir çivi çakmadınız' sözlerine yanıt vererek deprem bölgesinde yürüttükleri özverili çalışmaları rakamlarla açıkladı.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Tek bir çivi çakmadınız" sözlerine sert tepki göstererek, CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaların rakamlarla ortada olduğunu söyledi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, CHP'li belediyelerle ilgili "Tek bir çivi çakmadınız" şeklindeki açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Emre, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Murat Kurum; 'Tek bir çivi çakmadınız' diyerek attığınız o iftira, 6 Şubat günü sahada canla başla ter döken on binlerce belediye emekçimizin alın terine hakarettir. Madem hafızanız bu kadar zayıf, madem 'Görmedik, gelmediniz' diyorsunuz; o halde şimdi bunları tane tane okuyun: Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz sadece ilk günlerde; 9 bin 638 araç ve 28 bin 521 personelle sahadaydı. 7 bin 200 TIR, 4 uçak ve 6 gemiyle millete nefes oldu. 155 mobil mutfak, 50 bin çadır ve binlerce konteynerle enkazın başında nöbet tuttu."

Üstelik biz sadece yardım götürmedik, kalıcı eserler yükseltiyoruz: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, Malatya'da 26 derslikli bir okul inşa ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyemiz, deprem bölgesinde halkımız için cami yapıyor. Sizin 'yok' dediğiniz o çiviler, bugün çocuklarımıza okul, halkımıza ibadethane oluyor. Şimdilik bu listeyi iyi okuyun; sizi kibrinizden uyandırmaya devam edeceğiz.

Sizin görmezden geldiğiniz, 'yok' saymaya çalıştığınız o devasa dayanışmanın ve kalıcı yatırımların bir kısmı şunlardır: İBB ekiplerimiz 573 vatandaşımızı enkaz altından sağ çıkardı. 1,6 milyon kişiye sıcak yemek, 4 milyon ekmek ulaştırdık. 782 bin yardım kolisi, 527 bin battaniye, 84 bin hijyen paketi dağıttık. 850 Milyon TL yatırımla Elazığ Gazi MTAL eğitim kampüsünü kurduk. 300 Milyon TL yatırımla Adıyaman Çatdere Köprüsü'nü inşa ettik.

66 bin depremzedeye uzman kadromuzla sağlık hizmeti verdik. KİPTAŞ Antakya Geçici Yaşam Alanı ile 222 birimlik yerleşke açtık. Samandağ ve Gölbaşı'nda toplam 40 bin metrekarelik kent parkları inşa ettik. Gerçekler brandayla örtülemez, bu millet emeği de ihmali de unutmaz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.