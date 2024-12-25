CHP Spor Kurulu'na Şerefhan Yeniden Atandı - Son Dakika
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CHP Spor Kurulu'na Şerefhan Yeniden Atandı

CHP Spor Kurulu\'na Şerefhan Yeniden Atandı

Demirhan Şerefhan, CHP Spor Kurulu Başkanlığı'na yeniden getirildi; yeni yönetimiyle spor politikaları geliştirecek.

25.12.2024 12:11
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(ANKARA) - CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevine Demirhan Şerefhan yeniden getirildi. Şerefhan ve yeni yönetimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ile çalışarak partinin spor politikalarını üretecek.

CHP Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'ın önerisi, Genel Başkan Özgür Özel'in oluruyla CHP'nin Spor Kurulu başkanlığına yeniden Demirhan Şerefhan getirildi. Şerefhan başkanlığında göreve başlayan yeni yönetimde spor hukukçuları, spor ekonomistleri, spor yöneticileri, akademisyenler, AB projeleri uzmanları ve milli sporcular yer alıyor.

Başkan Şerefhan ve yönetimi göreve gelmelerinin ardından, Kılıç ile birlikte dün TBMM'de Genel Başkan Özel'i ziyaret etti.

Şerefhan başkanlığındaki Spor Kurulu'ndun yeni yönetim kurulu şu üyelerden oluştu:

Bericesu Mert Kaya, Murat Ataman, Duygu Karslıoğlu, Merve Demircan, Turan Erdoğan, Yıldıray Veltan, Osman Buldan, Hüseyin Çakmak, Ferhat Öz, Kemal Özdönmez, Gülberk Gültekin Salman, Su Erbaş, Selin Bülbül, Mustafa Yavuz ve Ozan Yiğit.

Kaynak: ANKA

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