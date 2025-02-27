CHP Sultangazi İlçe Başkanı İfadesine Çağrıldı

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(İSTANBUL) - CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasının görüldüğü Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan arbedeler nedeniyle ifadeye çağrıldığını bildirdi.

Avseren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyetten aradılar. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun davası için bulunduğumuz Çağlayan'daki arbedeler sebebiyle Vatan'a ifadeye çağrıldım. Karakollar, adliye binaları, cezaevi kapıları bize yabancı değil. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz." ifadelerini kullandı.