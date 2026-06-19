CHP: Suudi Anlaşma Meclis'te Reddedildi! - Son Dakika
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CHP: Suudi Anlaşma Meclis'te Reddedildi!

19.06.2026 15:43
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Murat Emir, yoklama tartışmasında 200 milletvekili bulunamadığı için Suudi Arabistan anlaşmasının reddedildiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda Suudi Arabistan ile yapılan enerji anlaşmasının oylaması sırasında yaşanan yoklama tartışmasına ilişkin, "Sahtecilik yapamadıkları için toplantı yeter sayısı olan 200 bulunamadı ve böylelikle Suudi Arabistan'la yapılan anlaşma Meclis tarafından reddedilmiş oldu" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan yoklama tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emir paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"AKP'li 79 milletvekili Genel Kurul'da olmadığı halde pusula vererek oylamaya katılma sahteciliği sonucunda suçüstü yakalandı ve sonuçta toplantı yeter sayısı olan 200 bulunamadığı için 10 dakika beklendi. Bir daha oylama yapıldı. Bu kez sahtecilik yapamadıkları için yine 200 bulunamadı ve böylelikle Suudi Arabistan'la yapılan anlaşma Meclis tarafından reddedilmiş oldu. Suudi Arabistan'a 'kapitülasyon' diyebileceğimiz olağanüstü imtiyazlar tanımlayan ve güneşimizi, güneş enerjimizi, toprağımızı peşkeş çeken ve sonunda da Türkiye'nin kaybedeceği, sadece Suudi Arabistan'ın kazanacağı bu anlaşmanın reddedilmesi Türkiye açısından büyük bir kazanım olmuştur."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Suudi Arabistan, Milletvekili, Murat Emir, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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