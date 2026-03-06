Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Partilileri İftarda Ağırladı: "Eğer Biz Pes Edersek Bu Ülkenin Umudu da Yok Olur"

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, partilileri iftar programında ağırladı. İftara katılanlara teşekkür eden Kaya, "Bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşları olma bilinciyle görev yapmaya çalışıyoruz. Hep birlikte zor zamanlardan geçiyoruz ama pes etmeyeceğiz. Eğer biz pes edersek bu ülkenin umudu da yok olur. Pes etmeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

CHP Trabzon İl Başkanlığı, CHP'li Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri, Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programa, Kaya'nın yanı sıra CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Alper Öztürk, Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen iftar programında katılımcılar, aynı sofrada buluşarak oruçlarını açtı.

İftar programına katılım gösterdikleri için davetlilere teşekkür eden Kaya, "Bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşları olma bilinciyle görev yapmaya çalışıyoruz. Hep birlikte zor zamanlardan geçiyoruz. Ama pes etmek mümkün değil. Eğer biz pes edersek, bu ülkenin umudu yok olur. Bu ülkenin bizden başka umudu, direnci, tutunacak dalı yok. Bu bilinçle ayakta durmaya, belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Kararlılıkla yürüyoruz, sonuna kadar da yürüyeceğiz. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne gönül vermiş insanlarız. Asla pes etmedik, etmeyeceğiz de. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu nedenle, böyle zamanlarda bir arada olmayı çok kıymetli buluyorum ve katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Kaya'ya daveti dolayısıyla teşekkür etti. İl Başkanı Bak, katılımcıları bugün saat 11.00'de Trabzon Meydan Parkı'nda tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunacağı basın toplantısına davet etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekilerek, bu tür programların hem örgüt içindeki birlikteliği hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi.