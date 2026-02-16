Anka Haber Ajansı 16 Şubat Pazartesi Gündemi

10.00 - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.00 - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasıyla ilgili "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine, 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)
10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi inşaat ve hizmet üretim endeksleri ile ocak ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (ANKARA)
11.00 - Bazı avukatlar, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki atama işleminin iptali istemiyle Danıştay'da dava açacak, ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)
11.00 - Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yolsuzlukları anlatan kitabı "Hesap Sorulmalı"yı anlatacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İSTANBUL)
12.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları kapsamında Doğubayazıt'ta düzenlenecek halk toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ AĞRI)
12.30 - Üniversite İdari Personel Sendikası, YÖK Başkanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)
13.00 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)
14.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazım ekibiyle toplanması, komisyonda grubu bulunmayan partilerin temsilcilerini ayrı ayrı kabul etmesi bekleniyor. (ANKARA)
19.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Sarıyer İlçe Başkanlığı Hukuk Komisyonu tarafından düzenlenecek "Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var" başlıklı toplantıya katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İSTANBUL)
- DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret edecek. (BURSA)
20.00 - Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanacak. (İSTANBUL)
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 16 Şubat Pazartesi Gündemi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?