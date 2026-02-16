Anka Haber Ajansı 16 Şubat Pazartesi Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anka Haber Ajansı 16 Şubat Pazartesi Gündemi

16.02.2026 09:01  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden davanın durumu ele alınacak ve diğer siyasi gelişmeler gözlemlenecek.

10.00 - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasıyla ilgili "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine, 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi inşaat ve hizmet üretim endeksleri ile ocak ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Bazı avukatlar, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki atama işleminin iptali istemiyle Danıştay'da dava açacak, ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

11.00 - Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yolsuzlukları anlatan kitabı "Hesap Sorulmalı"yı anlatacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İSTANBUL)

12.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları kapsamında Doğubayazıt'ta düzenlenecek halk toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ AĞRI)

12.30 - Üniversite İdari Personel Sendikası, YÖK Başkanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

13.00 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

14.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazım ekibiyle toplanması, komisyonda grubu bulunmayan partilerin temsilcilerini ayrı ayrı kabul etmesi bekleniyor. (ANKARA)

19.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı  Gül Çiftci, Sarıyer İlçe Başkanlığı Hukuk Komisyonu tarafından düzenlenecek "Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var" başlıklı toplantıya katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İSTANBUL)

- DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret edecek. (BURSA)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Suat Özçağdaş, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 16 Şubat Pazartesi Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Manisa’da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı Manisa'da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı

11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:31
Arda Güler’e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 11:23:22. #7.11#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 16 Şubat Pazartesi Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.