CHP ve İYİ Parti liderleri Hayvanları Koruma Kanunu görüşmelerini takip etmek için Meclis'e geldi - Son Dakika
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CHP ve İYİ Parti liderleri Hayvanları Koruma Kanunu görüşmelerini takip etmek için Meclis'e geldi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerini takip etmek için Meclis'e geldi. Kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

30.07.2024 03:40
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de görüşmeleri devam eden ve sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini takip etmek için Meclis'e geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerini takip etmek için 02.15'te Meclis'e gelerek Genel Kurul salonuna girdi. 17 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, İYİ Parti, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP ve İYİ Parti liderleri Hayvanları Koruma Kanunu görüşmelerini takip etmek için Meclis'e geldi - Son Dakika

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