CHP ve İYİ Parti liderleri Hayvanları Koruma Kanunu görüşmelerini takip etmek için Meclis'e geldi

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Bir kez daha terör halayı çekmek istediler, sonları diğerleri gibi oldu

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de görüşmeleri devam eden ve sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini takip etmek için Meclis'e geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerini takip etmek için 02.15'te Meclis'e gelerek Genel Kurul salonuna girdi. 17 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.