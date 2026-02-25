CHP Vezirköprü\'de Tarım Toplantısı Düzenledi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde CHP tarafından tarım toplantısı düzenlendi.

Sencer Solakoğlu'nun ilçedeki üreticilerle bir araya geldiği Belediye Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Meclis Üyesi Nazan Güneysu, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, CHP Vezirköprü İlçe Başkanı Nazım Kale, Kadın Kolları Başkanı Fatma Kaptan ile partililer katıldı.

Kale, açılış konuşmasında, "Vezirköprü, tarımsal arazi büyüklüğü bakımından Samsun'da birinci sırada yer almasına rağmen sosyal ve ekonomik gelişmişlikte on dördüncü sırada yer alıyor. Çiftçimiz artan maliyetler karşısında desteksiz bırakılmıştır. Çiftçimize sahip çıkalım." dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da programa katılımından dolayı Solakoğlu'na teşekkür etti.

Solakoğlu, tarımın stratejik bir sektör olduğunu belirterek planlı politikaların önemine dikkati çekti. Küçük ve orta ölçekli çiftçilerin korunması gerektiğini vurgulayan Solakoğlu, devlet desteklerinin artırılması ve öngörülebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Üreticilere seslenen Solakoğlu, "Üretmekten asla vazgeçmeyin." ifadelerini kullandı.

CHP'nin tarım vizyonuna da değinen Solakoğlu, çiftçinin emeğinin karşılığını aldığı, maliyet baskısının azaldığı ve planlı üretimin hayata geçtiği bir tarım düzeninin mümkün olduğunu dile getirdi.

Program, üreticilerle yapılan karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.