CHP Vezirköprü'de Tarım Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Vezirköprü'de Tarım Toplantısı Düzenledi

CHP Vezirköprü\'de Tarım Toplantısı Düzenledi
25.02.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, Vezirköprü'de tarım toplantısı gerçekleştirerek çiftçilerin sorunlarına dikkat çekti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde CHP tarafından tarım toplantısı düzenlendi.

Sencer Solakoğlu'nun ilçedeki üreticilerle bir araya geldiği Belediye Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Meclis Üyesi Nazan Güneysu, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, CHP Vezirköprü İlçe Başkanı Nazım Kale, Kadın Kolları Başkanı Fatma Kaptan ile partililer katıldı.

Kale, açılış konuşmasında, "Vezirköprü, tarımsal arazi büyüklüğü bakımından Samsun'da birinci sırada yer almasına rağmen sosyal ve ekonomik gelişmişlikte on dördüncü sırada yer alıyor. Çiftçimiz artan maliyetler karşısında desteksiz bırakılmıştır. Çiftçimize sahip çıkalım." dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da programa katılımından dolayı Solakoğlu'na teşekkür etti.

Solakoğlu, tarımın stratejik bir sektör olduğunu belirterek planlı politikaların önemine dikkati çekti. Küçük ve orta ölçekli çiftçilerin korunması gerektiğini vurgulayan Solakoğlu, devlet desteklerinin artırılması ve öngörülebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Üreticilere seslenen Solakoğlu, "Üretmekten asla vazgeçmeyin." ifadelerini kullandı.

CHP'nin tarım vizyonuna da değinen Solakoğlu, çiftçinin emeğinin karşılığını aldığı, maliyet baskısının azaldığı ve planlı üretimin hayata geçtiği bir tarım düzeninin mümkün olduğunu dile getirdi.

Program, üreticilerle yapılan karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Vezirköprü, Güncel, Samsun, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Vezirköprü'de Tarım Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
Küçükçekmece’de 16 yaşındaki çocuğu “fotoğraf çektin“ iddiasıyla darbettiler Küçükçekmece'de 16 yaşındaki çocuğu "fotoğraf çektin" iddiasıyla darbettiler
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kala kaldılar Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kala kaldılar
Spalletti, Kenan Yıldız’ın kendisinden istediği şeyi açıkladı Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı

15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:52
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
14:39
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 16:03:47. #7.11#
SON DAKİKA: CHP Vezirköprü'de Tarım Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.