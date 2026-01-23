CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Yalova'da. - Son Dakika
Güncel

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Yalova'da.

23.01.2026 13:04  Güncelleme: 14:36
CHP Yalova İl Başkanı İsmail Erdem Doğancı, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi öncesinde yaptığı açıklamada, emeklileri, gençleri ve emekçileri yarınki mitinge davet etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı miting, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek.

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(YALOVA) - CHP Yalova İl Başkanı İsmail Erdem Doğancı, yarın yapılacak olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Buradan bu açlık sınırına mahkum edilen tüm emeklilerimizi, hayallerinin peşinde koşan gençlerimizi ve emeğinin karşılığını alamayan emekçilerimizi bu meydana yarın davet ediyoruz. Hep birlikte sesimizi yükseltmeye, hep birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz" dedi.

CHP, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bir yenisi yarın Yalova'da yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarıan saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak mitinginde vatandaşlara hitap edecek.

CHP Yalova İl Başkanı İsmail Erdem Doğancı, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunarak vatandaşları yarınki mitinge davet etti. Doğancı, şöyle konuştu:

"Genel başkanımızın Yalova'ya gelişi büyük bir coşkuyla karşılandı. Vatandaşımız bu konuda gerçekten heyecanlı. Yalova özelinde büyük bir miting olacağını şimdiden belirtmek isterim. Onun dışında hazırlıklarımızı tamamladık. Parti meclis üyelerimiz geldi. Dün gece biliyorsunuz zaten Meclis'te emeklilerimizi açlığa, sefalete sürükleyen bir kaos görüntüsü ilgilendi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda bir direnç gösterdik, bir mücadele verdik. Buradan bu açlık sınırına mahkum edilen tüm emeklilerimizi, hayallerinin peşinde koşan gençlerimizi ve emeğinin karşılığını alamayan emekçilerimizi bu meydana yarın davet ediyoruz. Hep birlikte sesimizi yükseltmeye, hep birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.

Yalova özelindeki en büyük problemimiz bizim kentsel dönüşüm. 99 depreminden sonra burada devlet tarafından ciddi adımlar atılmadı. Hala çoğu vatandaşımız eski yapılarda, deprem geçirmiş yapılarda yaşama mecburiyetinde kalıyor. Kentsel dönüşümün önünü açılabileceği, binaların tekrar sağlıklı ve dirençli binalar haline getirebileceği bir hizmetin getirilmesini istiyor vatandaşımız. Bunun dışında tabii ki yıllardır yine sözü verilip de yapılamayan, bu dönemlerde sıkıntısını yaşadığımız su krizimiz var. Projeler rafta bekliyor. Birçok proje barajlar, göletler yapılacak denildi ama hayata geçirilemedi. Yine bunların yapılması için vatandaşımızın talepleri var. Genel olarak Yalova dediğimizde Yalova üzerinde bu asli iki unsurdan bahsedebiliriz. Aslında şöyle Yalova'da doğmuş büyümüş bir birey olarak şunu söyleyebilirim. Bu kadar büyük kentin ortasında kalan Yalova'mızda daha öncesinde de aslında illegal yapılanmalar vardı.

Bunların isimleri değişiyor, türleri değişiyor ama ulaşım açısından ve dediğim gibi bu büyük kentlerin o kozmopolit kentlerin ortasında kaldığından dolayı buralarda yuvalanmaları, buralarda barınmaları daha kolay oluyor. Tabii bunun için yine aynı şekilde devletimizin ciddi istihbarat kaynaklarını edinmesi gerekiyor, önlemler alması gerekiyor. Bu huzurlu kentin devamında da yine aynı şekilde insanlara bir huzur verebileceği bir kent olarak devam etmesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA

