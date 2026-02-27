Gül Çiftci, Yargı Kararlarını Değerlendirdi: Partimizin Siyasal Varlığını Yargı Yoluyla Daraltmayı Amaçlayan Bütünlüklü Bir Kuşatmanın Parçaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gül Çiftci, Yargı Kararlarını Değerlendirdi: Partimizin Siyasal Varlığını Yargı Yoluyla Daraltmayı Amaçlayan Bütünlüklü Bir Kuşatmanın Parçaları

27.02.2026 18:45  Güncelleme: 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul'da verilen yargı kararlarının partilerine yönelik bir kuşatma olduğunu belirterek, bu hukuksuzluklara karşı hukuk ve demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul'da verilen iki ayrı yargı kararına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Biri örgüt iradesini, diğeri uzun tutukluluklar yoluyla seçilmişleri hedef alan bu iki süreç, Partimizin siyasal varlığını, örgütsel bütünlüğünü ve yurttaşla kurduğu temsil ilişkisini yargı yoluyla daraltmayı amaçlayan bütünlüklü bir kuşatmanın parçalarıdır. Bu tablo karşısında hukuku, demokrasiyi ve halkın iradesini savunma kararlılığımızı daha güçlü biçimde sürdürüyoruz. Alınan her hukuksuz kararı bertaraf edene kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, bugün İstanbul'da verilen iki ayrı yargı kararına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün verilen iki ayrı yargı kararı, Partimize yönelik yargı kuşatmasının boyutunu bir kez daha açık biçimde ortaya koymuştur. Aynı gün içinde alınan bu kararlar siyasal alanı daraltmaya yönelik eş zamanlı ve bütünlüklü bir müdahalenin parçalarıdır. İstanbul İl Kongremize ilişkin devam eden davada, siyasi kimliği kamuoyunca bilinen bir hakimin daha önce verdiği hukuksuz kararlarda ısrar etmesi, örgüt irademizi hedef alan sistematik bir tutumun sürdürüldüğünü göstermektedir. Delegelerin özgür iradesiyle şekillenen bir kongre sürecinin yok sayılması parti içi demokrasinin yargı eliyle baskı altına alınması anlamına gelmektedir."

"Her hukuksuz kararı bertaraf edene kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Aynı gün Aziz İhsan Aktaş dosyasında verilen ara kararla belediye başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın uzun tutukluluk hallerinin sürdürülmesi ise bu kuşatmanın diğer ayağını oluşturmaktadır. Tutuklama tedbiri, istisnai bir koruma aracı olmaktan çıkarılıp süreklileştirilen bir baskı mekanizmasına dönüştürülmektedir. Seçilmişlerin aylar boyunca özgürlüklerinden yoksun bırakılması, masumiyet karinesini rafa kaldıran ve yargılamayı peşin cezaya dönüştüren bir pratiğin sürdüğünü göstermektedir.

Biri örgüt iradesini, diğeri uzun tutukluluklar yoluyla seçilmişleri hedef alan bu iki süreç, Partimizin siyasal varlığını, örgütsel bütünlüğünü ve yurttaşla kurduğu temsil ilişkisini yargı yoluyla daraltmayı amaçlayan bütünlüklü bir kuşatmanın parçalarıdır. Bu tablo karşısında hukuku, demokrasiyi ve halkın iradesini savunma kararlılığımızı daha güçlü biçimde sürdürüyoruz. Alınan her hukuksuz kararı bertaraf edene kadar mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Demokrasi, İstanbul, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gül Çiftci, Yargı Kararlarını Değerlendirdi: Partimizin Siyasal Varlığını Yargı Yoluyla Daraltmayı Amaçlayan Bütünlüklü Bir Kuşatmanın Parçaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 01:27:48. #7.11#
SON DAKİKA: Gül Çiftci, Yargı Kararlarını Değerlendirdi: Partimizin Siyasal Varlığını Yargı Yoluyla Daraltmayı Amaçlayan Bütünlüklü Bir Kuşatmanın Parçaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.