CIA Personel Bilgileri Krizi - Son Dakika
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CIA Personel Bilgileri Krizi

CIA, yeni işe alınan personel isimlerini Beyaz Saray'a gönderdi. Güvenlik endişeleri gündemde.

06.02.2025 12:17
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ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA), son 2 yıl içinde işe alınan personelin isimlerinin yer aldığı bir e-postayı Beyaz Saray'a ilettiği iddia edildi.

CNN'in 3 farklı kaynağa dayandırdığı haberde, Beyaz Saray'ın Personel Yönetim Ofisiyle paylaşıldığı belirtilen listede, özellikle Çin hakkında çalışmak üzere işe alınan ve "Çinli hackerların hedefinde olduğu gerekçesiyle yakından korunan" genç analist ve ajanlara ait verilerin yer aldığı kaydedildi.

Haberde, CIA'in bu adımının, ABD Başkanı Donald Trump tarafından federal hükümeti küçültme ve şekillendirme çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Güvenlik endişeleri

Konuya ilişkin New York Times'a konuşan bir CIA yetkilisi, son 2 yıl içinde işe alınan personelin sadece ad ve soyadlarının baş harflerinin paylaşıldığını ve bu sayede kişisel verilerin korunacağını umduklarını bildirdi.

Öte yandan CIA'in bazı eski çalışanları ve hükümet yetkilileri, listenin, Beyaz Saray'a e-posta aracılığıyla gönderilmesi nedeniyle Çin, Rusya ya da farklı yabancı istihbarat servisleri tarafından "kolayca ele geçirebileceğini" savundu.

ABD Kongresi İstihbarat Komitesinde görevli Demokrat Jim Himes ise CIA'in isimleri "gizlilik derecesi belirtilmemiş ve herkes tarafından görülebilecek bir e-posta" şeklinde göndermemesi gerektiğini vurgulayarak, çalışanların kimlik bilgilerinin hedef alınma ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Himes, "Bu ayrıntıların gizli olmasının bir nedeni var. CIA çalışanlarının kimliklerinin korunması, güvenlikleri ve görevleri açısından kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

-CIA personeline işten ayrılmalarının teklif edildiği iddiası

Yeni ABD hükümetinin "federal hükümeti küçültme" çabalarına, CIA personelinin de dahil edildiği öne sürülmüştü.

İddiaya göre, CIA tüm çalışanlarına "işten çıkmalarına" ilişkin teklifte bulunarak, sosyal haklarını alabileceklerini bildirmişti.

Trump hükümetinin, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlarına sunduğu tazminat teklifinin, 20 bin personel tarafından kabul edildiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CIA Personel Bilgileri Krizi - Son Dakika

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