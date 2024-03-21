Çiçek açan ağaçlar karla kaplandı
Kar yağışı doğayı yeniden beyaz örtüyle kapladı
KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde Mart ayında etkili olan kar yağışı sonrası orman beyaz örtüyle kaplanırken, çiçek açan meyve ağaçları da karla kaplandı.
Hava sıcaklıklarının sıfırın altında hissedildiği Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı ile sis etkili oluyor. Karabük- Bartın karayolundaki 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışıyla birlikte doğa beyaz örtüyle kaplandı. Sisin de etkili olduğu bölgede doğa adeta yeniden beyaz örtüyle kaplandı.
Baharın gelişiyle birlikte çiçek açmaya başlayan meyve ağaçları da karla kaplandığı bölgede, vatandaşlar aç kalan sokak hayvanlarını besledi. Eczacı Tuba Turan, sokak hayvanlarını soğuk günde bir nebze olsa beslemekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.
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Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Kadıköy'de trafikte keyifli vakit geçirmek için bale, horon ve Michael Jackson dansı yapan İstanbul'un Yıldızları Grubu, bu sefer Levent'te bando gösterisi düzenledi. Gösteri sırasında sürücülere stres topu ve papatya dağıtıldı.
ABD Kongresi, Demokratlarla Cumhuriyetçilerin anlaştığı geçici bütçe tasarısında, İsrail'e yeni askeri yardımlar onaylanırken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Mart 2025'e kadar fon ayrılmaması öngörüldü. Tasarıda ayrıca, Gazze'ye insani yardım sağlayan UNRWA'ya 1 yıl boyunca hiç fon ayrılmayacağı belirtildi. Bu karar, UNRWA'nın Gazze'deki acil yardımların dağıtılmasında önemli bir rol oynadığı düşünüldüğünde eleştirilere neden oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlerinde oylara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, adil ve şeffaf bir seçim için sahada olunması ve her vatandaşın oyunun sayılmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Kurum, avukatlarla bir araya geldiği iftar programında, seçim sürecinin demokrasiye uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ettiklerini ve hukuki işlemlerle manipülasyonlara karşı mücadele edeceklerini vurguladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana'da yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın egemen bir devlet olması bakımından deniz yetki alanları, münhasır bölge hakları, kıta sahanlığı ve kara hudutlarıyla Mavi Vatan'da hakkın ve hukukun daha da pekiştiğini belirtti. Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayarak, iki devletli çözümün gerekliliğini dile getirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Söke'de iftar programında partisinin Aydın adaylarına oy istedi, 'Biliyorum ki asla sizlere ihanet etmeyecektir, hizmetin de en iyisini yapacaktır. Hep beraber arkadaşlarımıza kefiliz dolayısıyla onları size emanet ediyorum' dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, engellilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin, 'Çok iş yaptık, yeterli midir? Değildir. İnşallah daha fazlasını yapacağız, siz daha fazlasını hak ediyorsunuz.' dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen bir iftar programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Konuşmasında, engellilere yönelik yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirten Uraloğlu, daha fazla hizmet sunmak için çaba göstereceklerini ifade etti.
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve İzmit ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonlarda 303 gram sentetik uyuşturucu ve 4 bin 55 lira ele geçirildi. Üç zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı, diğer yedi şüpheli ise serbest bırakıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldıktan sonra yurda dönmek üzere Belçika'dan ayrıldı. Bakan Fidan, zirve toplantısı sırasında uluslararası temaslarda bulundu ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Brüksel Temsilciliği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile de görüşerek yarın İstanbul'a döneceğini belirtti.
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