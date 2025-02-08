Cide'de Karla Mücadele Devam Ediyor

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Cide Kaymakamlığı Özel İdare Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar nedeniyle kapanan köy yollarının büyük bölümünün açıldığı kaydedildi.

Cide İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Albas, yaptığı açıklamada, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Yurtbaşı köyü yolu, Yeni köy ve Çilek köyü arasını açma çalışmalarımızın sonuna geldik. Çok kısa sürede açılmadık köy yolu bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.