Cide'de Kaymakam Güneş'e Ziyaret

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Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, göreve başlayan Kaymakam Murat Güneş'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Veysel Gezergün, sportif eğitim uzmanı Öznur Gök Kaya, antrenör Hasan Ali Akmaz, destek personeli Sevda Aydın ve Ayşenur Ertan, büro personeli Şevki Gürkan Ergün ile gençlik lideri Demet Ata Çetinkaya yer aldı.

Gezergün, Kaymakam Güneş'e yeni görevinde başarılar diledi.