Cide\'de Ölü Yunus Balığı Bulundu

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde sahile vurmuş halde ölü yunus balığı bulundu.

İlçe sahilinde karaya vuran yunus balığını gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi. Cide Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede başı ve kuyruğunda yara izi bulunan yunus balığının ölü olduğu belirlendi. Yunus balığı gömülmek üzere sahilden alındı.