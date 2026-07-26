Cide'de Su Baskınları Nedeniyle Tahliye - Son Dakika
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Cide'de Su Baskınları Nedeniyle Tahliye

Cide\'de Su Baskınları Nedeniyle Tahliye
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Cide'de yoğun yağışlar sonrası zemin katlar tahliye edildi, can kaybı yaşanmadı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde su baskınları sebebiyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Çalışma Grupları teyakkuza geçirildi.

Sahil bölgelerinde bulunan Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ilçelerindeki yoğun yağış riski olan bölgelere DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, araç ve personel konuşlandırıldı.

Cide ilçesinde saat 04.00 sıralarında 150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su bastı, bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Su baskınında can kaybı yaşanmadı.

Zemin katlarda yaşayanlar, güvenli alanlara tahliye edildi. Tahliye sonrası talep edenler, ilçe merkezindeki yurtlara alındı.

Yağış ve su miktarının azaldığı ilçede ulaşım engeli bulunmuyor.

TAMP afet grupları, ilçe merkezinde gerekli çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: AA

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