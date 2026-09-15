Cide'de tüfekle öldürme iddiası davasında sanığın tutukluluğu sürüyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan İ.O. ile tutuksuz sanık F.Ü. ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık İ.O. savunmasında, olay günü F.Ü. ile telefonda tartıştıklarını belirterek, kendisine ve ailesine yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunulduğunu öne sürdü.

Olay öncesinde evine gittiğini ve buradan tüfeği aldığını anlatan İ.O, eşi K.O'nun kendisini engelleyerek silahı elinden aldığını ifade etti.

Daha sonra yeniden dışarı çıktığını belirten İ.O, F.Ü'nün bulunduğu apartmanın önüne gittiğini kaydetti.

Burada F.Ü. ile olayda hayatını kaybeden Eray Eriş'i gördüğünü belirten İ.O, "F.Ü. diye seslendim, beni görünce küfür ederek ateş ettiler. Ben de eğilip saklandım. O sırada evin önüne doğru 4 el ateş ettim. F.Ü. ile Eray koşarak apartmana kaçtılar." dedi.

Eray Eriş'in vurulduğunu görmediğini savunan İ.O. daha önce psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Bipolar hastasıyım. Bakırköy'de yattım. Pişmanım, işinde gücünde bir insanım." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık F.Ü. ise olay öncesinde Eray Eriş'in kendisine İ.O'nun telefonda kendisine küfür ettiğini anlattığını dile getirdi.

Olaydan yaklaşık 2 saat önce İ.O. ile telefonda görüştüğünü aktaran F.Ü, "Ben İ.O. ile olaydan 2 saat falan önce konuştum. Ona saldıracak olsam o saate kadar saldırırdım." dedi.

Eriş'in yanında iki silah getirdiğini ve bunlardan birini kendisine verdiğini belirten F.Ü, olay sırasında tüfek sesi duyunca Eray ile apartmana doğru kaçtıklarını anlattı.

F.Ü, "İki kere ateş etti, daha sonra biz apartmana doğru kaçarken arkamızdan ateş etmeye devam etti. Biz apartmana girdik ve kapıyı kapattık. Eray'ın üçüncü atışta vurulduğunu düşünüyorum." dedi.

Duruşmada tanık ifadelerini de dinleyen mahkeme heyeti, sanık İ.O'nun tutukluluk halinin devamına, kamera kayıtlarının çözülmesine ve İ.Ö'nün hastaneden tedavi gördüğüne dair evrakın istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Nasuh Mahallesi Salim Altıkulaç Sokak'ta 14 Ocak'ta İ.O. ile F.Ü. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın ardından İ.O. evinden aldığı pompalı tüfekle F.Ü'nün yaşadığı apartmanın önüne gitmiş, burada ateş açılması sonucu Eray Eriş ağır yaralanmış, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan İ.O. tutuklanırken F.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.