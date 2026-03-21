Çift Cinayet: Umut Kuru Adliyeye Sevk Edildi

21.03.2026 12:10
Eski Aydınspor Kulübü başkanını ve kardeşini öldüren Umut Kuru, alacak meselesi yüzünden cinayet işledi.

ESKİ AYDINSPOR Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'i işlettikleri fırında tabancayla öldüren Umut Kuru (24), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuru, polisteki ifadesinde, çifte cinayeti alacak meselesi nedeniyle işlediğini söyledi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında meydana geldi. Fırının işletmecisi eski Aydınspor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer, daha önce yanlarında çalışan ve bir süre ortalık yaptıkları Umut Kuru'nun silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda iki kardeş hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Kuru, Aydın - İzmir Otoyolu'nda otomobilini durduran polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Umut Kuru, polisteki ifadesinde, suçunu itiraf edip, "Daha önce yanlarında çalıştığım Özlüer kardeşlerin İzmir'deki şubesini yaklaşık 10 milyon lira karşılığında devraldım. Bu bedelin 5 milyon lirasını ödedim. Kalan kısmını ise her ay 1 milyon ödeme karşılığında senet yaptık. Aynı zamanda Özlüer kardeşlerden kendi fırınım için un tedarik ediyordum. Kalan ödeme ve ticari ilişkiler nedeniyle aramızda anlaşmazlık yaşandı" dedi.

İfadesinde devamında olaydan bir gün önce telefonda alacak meselesini konuşurken kendisine tehditte bulunulup, küfredildiğini ileri süren Kuru, "Bayramlaşma bahanesiyle Aydın'a gelip, iki kardeşin işlettiği fırına gittim. Birlikte çay içerken alacak konusu açıldı. Önce Ayhan Özlüer ardından da ağabeyi Erhan Özlüer'i yanımdaki tabancayla ölürdüm. Kaçarken de yakalandım" diye konuştu.

Çelik yelek giydirilen Umut Kuru, polisteki işlemlerin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN

Kaynak: DHA

Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Akıl almaz kaza Otomobil 3 iş yerlerinin içinden geçti Akıl almaz kaza! Otomobil 3 iş yerlerinin içinden geçti
’’Lüksemburg’’ iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş ''Lüksemburg'' iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro

12:17
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
11:58
Fenerbahçe’de deprem İşte yönetimin ’’Güle güle’’ dediği ilk isim
Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin ''Güle güle'' dediği ilk isim
11:48
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
11:39
Onu daha önce böyle görmediniz Okuyup üflediler
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler
11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan talebi damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
10:23
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi
