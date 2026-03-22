Çiftçi, İlaçlama Dronuna Tutunarak Geçiş Yaptı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde bir çiftçi, ilaçlama yaptığı tarım dronuna tutunarak çeltik tarlasının bir ucundan diğer ucuna geçti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bafra ilçesi Kelikler Mahallesi'nde çeltik tarlasını ilaçlayan bir çiftçi, tarlanın diğer ucuna geçmek için kullandığı drona tutundu. İlaçlama yaptığı drona asılan çiftçi, kısa süreli havalanarak tarlanın karşı tarafına geçti. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sanal medyada paylaşıldı.