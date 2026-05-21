(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararıyla ilgili, "Saraya, yargısına, kurdukları kara düzene boyun eğmeyiz" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, partimizin tüm seçilmiş kurulları görevinin başındadır. Saraya, yargısına, kurdukları kara düzene boyun eğmeyiz."
Son Dakika › Güncel › Çiftci: Saraya Boyun Eğmeyeceğiz - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?