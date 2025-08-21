Çiftçilerin Sulama Sorunu Çözülmeli

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, bu yıl sulama birliği aracılığıyla çiftçilerin sadece bir defa bahçelerini sulayabildiğini ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Solmaz ve beraberindeki çiftçiler, basın konteynerlerini ziyaret ederek gazetecilerle buluştu.

Solmaz, konteynerlerin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kayısı üreticisinin bu yıl büyük bir afet yaşadığını hatırlatarak, zirai don nedeniyle hiç ürün olmadığını kaydetti.

Zirai dondan sonra ağaçların yağmurların yağdığı ilk zamanlarda canlandığını fakat sıcakların ve kuraklığın başladığı bugünlerde çiftçilere sulama birliği aracılığıyla sadece bir kez su verilebildiğini belirten Solmaz, şöyle konuştu:

"Sıcaklığın ve kuraklığın baş gösterdiği şu günlerde çiftçilerimiz sadece bir kez su verebildi. Bundan dolayı da ağaçlarımız şu anda kurumaya yüz tuttu. Sulamada bu sorunun çözülmesi lazım. İki yerle birlikte muhatap olunmaktadır. Sulama birliğiyle ve DSİ ile ayrı ayrı muhatap oluyoruz. İkisi birbirinin üzerine suç atarak sorunun çözümü uzamaktadır. Bu iş tek elden yönetilirse sulama birliklerinden alınıp DSİ'ye, kamuya devredilirse tamamen sorunlar azalacaktır. Bir de çiftçilerimize kart yüklemesi yapılmaktadır. Kart yüklemesinde 3-4 sulama karşılığı yükleme yapılmaktadır. Fakat bu yıl bir sulama yapıldığı için üç sulama parası geçen yıl da verilmedi. Bu yıl da verilmeyeceği için çiftçilerimiz bundan rahatsızlar. Bu yıl tarımsal üretim yok. Olmadığı halde biz sulama birliklerinden sulama ücretinin yarıya indirilmesini talep etmiştik. Fakat bu konuda hiçbir ses çıkmadı. Yetkililer buna bir an önce çözüm bulup çiftçilerimizin bu sıkıntılarının giderilmesi lazım. Çünkü çiftçi tarlaya gitmediği zaman tarımsal üretim artık asgariye düşmektedir."

Sulamadaki sorunun çözülmemesi halinde gelecek yıl üretimde sorun yaşanacağını ifade eden Solmaz, "Çünkü meyve ağaçlarımız soğuktan dolayı bir darbe yemiş. Şu an en az iki defa çiftçilerimize su vermeleri lazımdı." dedi.