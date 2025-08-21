Çiftçilerin Sulama Sorunu Çözülmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çiftçilerin Sulama Sorunu Çözülmeli

Çiftçilerin Sulama Sorunu Çözülmeli
21.08.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Solmaz, çiftçilerin sadece bir kez sulandığını belirtti.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, bu yıl sulama birliği aracılığıyla çiftçilerin sadece bir defa bahçelerini sulayabildiğini ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Solmaz ve beraberindeki çiftçiler, basın konteynerlerini ziyaret ederek gazetecilerle buluştu.

Solmaz, konteynerlerin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kayısı üreticisinin bu yıl büyük bir afet yaşadığını hatırlatarak, zirai don nedeniyle hiç ürün olmadığını kaydetti.

Zirai dondan sonra ağaçların yağmurların yağdığı ilk zamanlarda canlandığını fakat sıcakların ve kuraklığın başladığı bugünlerde çiftçilere sulama birliği aracılığıyla sadece bir kez su verilebildiğini belirten Solmaz, şöyle konuştu:

"Sıcaklığın ve kuraklığın baş gösterdiği şu günlerde çiftçilerimiz sadece bir kez su verebildi. Bundan dolayı da ağaçlarımız şu anda kurumaya yüz tuttu. Sulamada bu sorunun çözülmesi lazım. İki yerle birlikte muhatap olunmaktadır. Sulama birliğiyle ve DSİ ile ayrı ayrı muhatap oluyoruz. İkisi birbirinin üzerine suç atarak sorunun çözümü uzamaktadır. Bu iş tek elden yönetilirse sulama birliklerinden alınıp DSİ'ye, kamuya devredilirse tamamen sorunlar azalacaktır. Bir de çiftçilerimize kart yüklemesi yapılmaktadır. Kart yüklemesinde 3-4 sulama karşılığı yükleme yapılmaktadır. Fakat bu yıl bir sulama yapıldığı için üç sulama parası geçen yıl da verilmedi. Bu yıl da verilmeyeceği için çiftçilerimiz bundan rahatsızlar. Bu yıl tarımsal üretim yok. Olmadığı halde biz sulama birliklerinden sulama ücretinin yarıya indirilmesini talep etmiştik. Fakat bu konuda hiçbir ses çıkmadı. Yetkililer buna bir an önce çözüm bulup çiftçilerimizin bu sıkıntılarının giderilmesi lazım. Çünkü çiftçi tarlaya gitmediği zaman tarımsal üretim artık asgariye düşmektedir."

Sulamadaki sorunun çözülmemesi halinde gelecek yıl üretimde sorun yaşanacağını ifade eden Solmaz, "Çünkü meyve ağaçlarımız soğuktan dolayı bir darbe yemiş. Şu an en az iki defa çiftçilerimize su vermeleri lazımdı." dedi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Yeşilyurt, Çiftçilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçilerin Sulama Sorunu Çözülmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Prof. Dr. Sınar’dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim Prof. Dr. Sınar'dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim?
Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi
İzmir’in 40 günlük suyu kaldı İzmir'in 40 günlük suyu kaldı
Prof. Dr. Sözbilir’den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir Prof. Dr. Sözbilir'den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Silahla vurulan Yağmur’un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 12:27:12. #7.12#
SON DAKİKA: Çiftçilerin Sulama Sorunu Çözülmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.