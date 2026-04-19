Çifte Vatandaşlar Bulgaristan Seçimlerinde Oy Kullandı

19.04.2026 12:13
Bursa, Eskişehir ve Yalova'da çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki genel seçim için sandık başına gitti.

Bursa'da görevliler tarafından kimlik belgeleri kontrol edilen çifte vatandaşlar, oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Emin Balkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün Bulgaristan ve burada yaşayan Türkler için önemli olduğunu söyledi.

Bursa'da 6 sandık kurulduğunu belirten Balkan, Türkiye'de 10 ildeki 27 sandıkta oy verme işleminin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Balkan, seçimin 07.00'de başladığını, 20.00'ye kadar oy kullanılabileceğini, sandık başında kalanların ise 21.00'e kadar oy verebileceklerini anlattı.

Seçimin şu ana kadar sorunsuz geçtiğini ifade eden Balkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki ve Bulgaristan'daki soydaşlarımıza mesajımız şu olacak: Türkiye'deki ve Bulgaristan'daki vatandaşlarımızın kendine ait sıkıntıları var, bu sıkıntıların çözümü için sandıklara sahip çıkmamız lazım. Sandığa gideceğiz, varlıklarını hissettireceğiz ve varlıklarımızı hissettirdikten sonra da bu sorunlarımızı gündeme getireceğiz."

Eskişehir

Odunpazarı ilçesindeki Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıkta da çifte vatandaşlar oylarını kullandı.

Okula erken saatlerde oy kullanmak için gelenler yoğunluk oluşturdu. Oy kullanma işlemi öncesi görevliler, vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti.

Vatandaşlar, görevlilerin yönlendirmesinin ardından oylarını kullandı.

Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Neziha Bilen, seçim dolayısıyla çok heyecanlı olduklarını ve büyük bir sorumlulukla görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Seçime katılımın yüksek olmasına sevindiklerini dile getiren Bilen, şöyle devam etti:

"5 ilden 1000 kadar kişinin oy kullanmasını bekliyoruz. Seçim için sandık Eskişehir'de kurulduğu için çevre illerde yaşayanlar oy kullanmak için buraya geliyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinden, Bilecik'ten ve Bozüyük ilçesinden, Afyonkarahisar'dan, Kütahya'dan ve Eskişehir'den de yaklaşık 3 bin 500 kadar çifte vatandaşımız var."

Bilen, Bulgaristan'ın istikrarı ve siyasi dengesi için katkı sağlamayı istediklerini belirterek, "Oradaki kardeşlerimize destek veriyoruz. Hak ve görevlerimiz için buradayız. Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bizim için çok kritik bir seçim. Bulgaristan'ın geleceğini de belirleyecek bir siyasi heyecan var. Umarım bu sonuçlar da hayırlı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Yalova

Gaziosmanpaşa İlkokulu'na oy vermek için gelenler yoğunluk oluşturdu.

Girişte kimlik bilgileri kontrol edilen ve pusulalarını görevlilerden alan çifte vatandaşlar, oylarını kullandı.

Yalova Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Özgür, güneşli bir günde Bulgaristan demokrasisine katkı sağlamak amacıyla sandık başına gittiklerini söyledi.

Bulgaristan'ın kalkınmasına, demokrasisine çifte vatandaşlar olarak katkı sağladıklarını belirten Özgür, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'ı seviyoruz. Bulgaristan'ın demokrasisinin işlemesini istiyoruz. Bugün göründüğü gibi yoğun bir kalabalık var Yalova'da. Çevre il ve ilçelerde sandık açılmadığından dolayı gelen hemşehrilerimiz var. Sakarya, Karamürsel, Bursa, Gemlik, Orhangazi, İznik ilçelerinden gelenler var. Bir de bizim Yalova'da önceki seçimlerde 4 sandık açılırken şimdi tek sandık açılması, birazcık insanlarımızı oy kullanmada zorluyor ama bunun da üstesinden geleceğiz inşallah."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
