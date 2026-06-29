Çiftliğe giren kurt, buzağıya saldırıp öldürdü; o anlar kamerada - Son Dakika
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Çiftliğe giren kurt, buzağıya saldırıp öldürdü; o anlar kamerada

Çiftliğe giren kurt, buzağıya saldırıp öldürdü; o anlar kamerada
29.06.2026 22:29  Güncelleme: 22:31
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çiftliğe giren kurt, buzağıyı öldürdü. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftliğe gelen kurt, buzağıyı öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 16 Haziran'da saat 02.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Aç kaldığı tahmin edilen bir kurt, Rahmi Sun'a ait besi çiftliğine geldi. Kurt, ahırda bulunan bir buzağıyı öldürdü. Köpeklerin havlaması ile ahıra gelen besici Sun, buzağının öldüğünü gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen Rahmi Sun, buzağının kurt tarafından saldırıya uğradığını fark etti. Olaydan bir gün sonra güvenlik kameralarını yeniden izleyen Sun, aynı kurdun yine geldiğini gördü.

Kurdun çiftliğe girme anlarına ait görüntülerde, çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanların arasından yavaş yavaş ilerleyerek buzağının olduğu bölüme gittiği, buzağıya saldırdığı sırada hayvanların da saldırı anını izlediği görüldü. Çiftlik sahibi Rahmi Sun'un ise saldırının ardından sesleri duyarak elinde el feneri ile ahıra gelerek etrafı kontrol ettiği görüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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