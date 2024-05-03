Çığ altında kalan minibüs 4.5 ay sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Çığ altında kalan minibüs 4.5 ay sonra ortaya çıktı

Van-Bahçesaray karayolu 132 gün sonra ulaşıma açıldı. Van'da 22 Aralık 2023 tarihinde düşen çığlar nedeniyle kapalı olan yol, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda dün açıldı. 4.5 ay boyunca kar kütleleri altında kalan minibüs ise karların erimesiyle ortaya çıktı.

03.05.2024 19:20
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Çığ altında kalan minibüs 4.5 ay sonra böyle görüntülendi

Van-Bahçesaray karayolu 132 gün sonra ulaşıma açıldı

VAN - Van'da kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı yaklaşık 132 gündür kapalı bulunan Van-Bahçesaray karayolu dün ulaşıma açıldı.

Van'da 22 Aralık 2023 tarihinde yağan kar yağışı ile birlikte düşen çığlar sonucu Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 4 aydan bu yana ulaşımın sağlanamadığı yolda Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğü'ne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 ile 5 metreyi bulduğu bölgede 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar büyük titizlikle devam ederken yol dün akşam açıldı. Akşam saati olmasından dolayı araç trafiği bugüne bırakıldı. Sabah 08.00'da araç geçişine izin verilmesiyle Bahçesaraylılar Van'a gelmek için yaklaşık 5 saat süren 250 kilometrelik yol olan Bitlis'in Hizan ilçesi güzergahından kurtuldu.

"Çığ altında kalan minibüs 4.5 ay sonra ortaya çıktı"

22 Aralık 2023'te düşen çığlardan dolayı kapalı olan Van-Bahçesaray karayolundaki ilk çalışma da 13 Şubat'ta başlatıldı. Çığ riskleri nedeniyle zaman zaman durdurulan çalışmalara rağmen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından 132 gün aradan sonra Van-Bahçesaray yolu dün ulaşıma açıldı. Yaklaşık 4.5 ay kar kütleleri altında kalan minibüs ise karların erimesiyle ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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