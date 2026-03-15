Çığ TIR'ın Üzerine Düştü, Şoför Yaralandı

TIR'IN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ: ŞOFÖR AĞIR YARALANDI
Şırnak- Hakkari kara yoluna çığ düşmesinin ardından Uludere ilçesine bağlı Andaç köyü yakınlarında hareket halindeki bir TIR'ın üzerine de çığ düştü. Araçtaki ismi henüz öğrenilemeyen şoför ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
