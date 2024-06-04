Çiğdem Yetin'in sergisi Kartal Belediyesi'nde açıldı

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(İSTANBUL) - Çiğdem Yetin'in yağlı boya ve seramik rölyef eserlerinin yer aldığı sergi, Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda sanatseverlerle buluştu.

Kartal Belediyesi, haziran ayı kültür sanat programı kapsamında sanatçı Çiğdem Yetin'in sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Serginin açılış törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına katılan Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, sanatçı Çiğdem Yetin ile sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Başkan Yüksel'in öncülüğünde her zaman sanatın ve sanatçının yanında yer aldıklarını hatırlatan Deniz Şahin, "Sanatçımız Çiğdem Yetin'in eserlerini burada sergilemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sanatıyla ortaya koyduğu bu etkileyici dünyaya konuk olmaktan, bizler son derece keyif aldık. Tüm komşularımızın da benzer duyguları yaşamasını tavsiye ediyor, Pazar gününe kadar açık kalacak sergiye herkesi davet ediyorum" dedi.

Yetin ise "Kartal Belediyesi'ne bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Başkan Gökhan Yüksel sanatın her alanında sanatçıya destek olan bir başkan ve bunu bizlere bugün de gösterdi" diye konuştu.

Sergi, 9 Haziran'a kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, Çiğdem Yetin'in sanatsal yolculuğuna tanıklık ederken, eserler arasındaki çeşitli temaları ve teknikleri keşfetme fırsatı bulacak.