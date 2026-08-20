Çiğli Belediye Başkanı\'nın Aracına Silahlı Saldırı

İZMİR'in Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın belediye otoparkında park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili K.S. (21), gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Çiğli Belediye Binası'nın alt katındaki otoparkta meydana geldi. Motosikletli bir kişi, belediye binasına gelerek park halinde ve boş olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahla ateş açtı. Şüpheli, olayın ardından kaçmaya çalışırken belediyenin güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen yunus ekipleri, K.S.'yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Öte yandan şüphelinin olayda kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.