Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Bayramda Birlik ve Dayanışma Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Bayramda Birlik ve Dayanışma Vurgusu Yaptı

05.06.2025 15:33  Güncelleme: 16:39
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Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Başkan Yıldız, huzur ve dayanışma mesajları verirken, mali disiplinin sağlanması konusunda da kararlılıklarını vurguladı.

(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı. Dayanışma mesajı veren Yıldız, "Ülke olarak gerçekten zorlu bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey, huzur. Bayramlar, bu huzuru birlikte soluyabileceğimiz, birlik ve dayanışma duygularının pekiştiği özel zamanlardır" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Başkan Yıldız, ilk olarak belediyenin şantiye birimlerinde görev yapan emekçilerle buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen bayramlaşma töreninde çalışanların bayramını tek tek kutlayan Yıldız, emeklerinden dolayı teşekkür etti. Bayramlaşma törenine belediye çalışanları, meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, bürokratlar, Tüm Bel Sen ve DİSK Genel İş Sendikası temsilcileri de katıldı.

Şantiyedeki buluşmanın ardından Fakir Baykurt Salonu'nda ana hizmet binasında görevli personelle bayramlaşan Yıldız, birlik ve dayanışma mesajları verdi. Belediyede görev yapan tüm çalışanların büyük bir aile olduğunu vurgulayan Yıldız, "Her bir arkadaşımızın emeğiyle Çiğli daha yaşanabilir bir kent oluyor. Bu bayram da bizlere, ortak emek ve dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor" dedi.

"Nice bayramları beraber karşılamak dileğiyle"

Çiğli Belediyesi'nde en öncelikli hedeflerinden birinin mali disiplini sağlamak olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, bu sürecin zaman aldığını ancak kararlılıkla yürütüldüğünü ifade etti. Yıldız, "Bu, bir anda gerçekleşecek bir şey değil. Ancak 14 aydır tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle bunun için çalışıyoruz. Ülke olarak gerçekten zorlu bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey, huzur. Bayramlar, bu huzuru birlikte soluyabileceğimiz, birlik ve dayanışma duygularının pekiştiği özel zamanlardır. Bu bayramın hepimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Nice bayramları birlikte karşılamak dileğiyle…" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Bayramda Birlik ve Dayanışma Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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