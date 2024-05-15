Çiğli Belediyesi 19 Mayıs'ı Kutluyor - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi 19 Mayıs'ı Kutluyor

Çiğli Belediyesi 19 Mayıs\'ı Kutluyor

Çiğli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı konser, kortej, araç turu, futbol turnuvası, seminer ve bisiklet turundan oluşan bir dizi etkinlikle kutlayacak.

15.05.2024 12:15  Güncelleme: 12:28
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı konser, kortej, araç turu, futbol turnuvası, seminer ve bisiklet turundan oluşan bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'un 105. yıl dönümü, Çiğli Belediyesi'nin hazırladığı programla kutlanacak.

Etkinlikler, 16 Mayıs Perşembe günü Çiğli Atatürk Stadyumu'nda düzenlenecek "Gençlik Kupası Futbol Turnuvası" ile başlayacak. Dokuz amatör spor kulübünün katılım göstereceği turnuva, iki gün sürecek.

Sporcu Beslenmesi Uzmanı Diyetisyen Özdegül Baştürk ve Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sinan Seyhan'ın konuşmacı olarak katılacağı "Sporcu Beslenmesi ve Spor Sakatlanmaları Sonrası Antrenmana Dönüş" semineri, 17 Mayıs Cuma günü düzenlenecek.

VOSVOS KONVOYU KUTLAMALARA RENK KATACAK

Kutlamalar, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Sasalı Kuş Cenneti'nde gerçekleştirilecek Kuş Cenneti Bisiklet Turu ile devam edecek. Etkinliğe katılmak isteyen bisikletseverler için belediye önünden servis ve kamyon kaldırılacak. Aynı gün akşam saat 18.00'de Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Akvaryum Kafe Restoran önünden başlayarak, Vosvos İzmir Fun Club üyelerinin katılımıyla araç konvoyu düzenlenecek.

BAYRAM COŞKUSU KORTEJ VE KONSERLE ZİRVE YAPACAK

Bayram coşkusunu birlikte yaşamak isteyen Çiğlililer, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Akvaryum Kafe Restoran önünden bando ve meşaleler eşliğinde konser alanına doğru yürüyecek. Kortejin sona ereceği Çiğli Kaymakamlığı karşısındaki büyük parkta Uğur Sayınbatur Orkestrası ile İlker Özdemir'in sahne alacağı konser başlayacak.

19 Mayıs kutlamaları hakkında açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, şunları söyledi:

"19 MAYIS'I DOYASIYA KUTLAYACAĞIZ"

"Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk 105 yıl önce 19 Mayıs 1919'da bağımsızlık mücadelemizi başlatarak Samsun'a çıktı. Zaferle taçlandırdığımız Milli Mücadelemizin başlangıç meşalesinin yakıldığı bu tarih milletimiz ve ülkemiz için çok değerli. Tarihi bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle geçmiş Türk Milletinin bir neferi olarak, milli bayramlarımızın tarihine ve anlamına yakışır bir şekilde kutlanmasını önemsiyorum. Bu doğrultuda 19 Mayıs için çok güzel bir program hazırladık. Konserden korteje, araç turundan bisiklet turuna, futbol turnuvasından seminere kadar her yaştan vatandaşımızın katılabileceği ve bayram coşkusunu doyasıya yaşayacağı etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı bayram coşkumuza eşlik etmeye davet ediyor, Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

Kutlamalar, Spor, Güncel, Son Dakika

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