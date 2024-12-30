Çiğli Belediyesi'nden Ekonomik Yemek Hizmeti: Yeni Kent Lokantası Açılıyor

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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, ilçede ikincisini açacağı Kent Lokantası için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun olarak öğrencilerin bulunduğu Balatçık Mahallesi'nde tadilat işlemleri tamamlanan Kent Lokantası, haftanın 6 günü hizmet verecek.

Çiğli Belediyesi, Kent Lokantalarının ikincisini, yeni yılın ardından Balatçık'ta açacak. Belediye, bu projeyle vatandaşlara ekonomik ve kaliteli yemek hizmeti sunmayı hedefliyor. Üniversite bölgesinde yer alan Kent Lokantası'nın yanında bir de Özge Polat Kitap Kafe açılacak.

Lokanta, haftanın 6 günü 11.30-14.00 saatleri arasında hizmet vererek, 250 kişilik kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek. Lokantanın yanında, 8914/8 Sokak'ta bir de Özge Polat Kitap Kafe hizmete açılacak.

"Seçim vaatlerimizi yerine getiriyoruz"

İlçeye ikinci Kent Lokantası'nı kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Yıldız, şunları söyledi:

"Çiğli Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımızı bir adım daha ileriye taşımanın gururunu yaşıyoruz. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Kent Lokantaları'nın ikincisini yılbaşından sonra Balatçık'ta açıyoruz. Bu projeyle vatandaşlarımıza ekonomik ve kaliteli yemek hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Kent Lokantaları projesi, özellikle üniversite öğrencilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız için büyük bir önem taşıyor. Halkımızın, ekonomik ve kaliteli yemek yiyebilecekleri bu lokantaları hizmete sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Balatçık Mahallesi'nde açılacak olan yeni Kent Lokantası, haftanın 6 günü hizmet vererek, 250 kişilik kapasitesiyle vatandaşlarımıza sağlıklı ve uygun fiyatlı yemekler sunacak. Bu projeyle, sosyal dayanışmanın ve toplumsal hizmetlerin en güzel örneklerinden birini hayata geçiriyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ekonomik zorluklarla mücadelede destek olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Herkesi kitap kafemize davet ediyorum"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinin yaşam alanını büyütmek ve geliştirmek için çalıştıklarını dile getiren Yıldız, "İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin bulunduğu bölgede açacağımız Özge Polat Kitap Kafe hem kitapseverler hem de huzurlu bir ortamda vakit geçirmek isteyenler için büyük bir adım olacak. Bu kafe, sadece kitap okuma alanı değil, aynı zamanda dostlukların pekişeceği, bilgi alışverişinin yapılacağı ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği bir mekan olacak. Üniversite öğrencilerimiz ve tüm vatandaşlarımızın rahatça vakit geçirebileceği, sıcak bir ortam yaratmak bizim için çok önemliydi. Herkesi, Özge Polat Kitap Kafesi'nde buluşmaya, kitaplarla ve kahve kokusuyla dolu keyifli anlar yaşamaya davet ediyorum" dedi.