Çiğli Belediyesi'nden Temel İlk Yardım Semineri

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, acil durumlarda bilinçli ve doğru müdahalenin önemine dikkat çekmek amacıyla Temel İlk Yardım Semineri düzenledi. İlk yardımın önemine vurgu yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Düzenlediğimiz Temel İlk Yardım Semineri ile acil durumlarda doğru ve bilinçli müdahalenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk" dedi.

Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleşen seminere, Öğretim Görevlisi ve İlk Yardım Eğitmeni Tülin Karakoç katıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, temel ilk yardım uygulamaları hem teorik hem de pratik yönleriyle ele alındı. Hayatın her anında karşılaşılabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Karakoç: "İlk yardım sırasında soğukkanlı olunmalı"

Tülin Karakoç, ilk yardımın; kaza ya da yaşamı tehdit eden herhangi bir durumda, sağlık görevlileri gelene kadar hayat kurtarmak ya da durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla mevcut araç ve gereçlerle, ilaç kullanılmaksızın yapılan müdahaleler olduğunu belirtti. İlk yardım sırasında soğukkanlı ve kendine güvenli olunması, panik yapılmaması, güvenlik önlemlerinin alınması ve olay yerinin imkanlarının doğru değerlendirilerek kişilerin organize edilmesi gerektiğini ifade etti. Seminerde ayrıca yetişkin, çocuk ve bebeklerde kalp masajı uygulamaları arasındaki farklara da değinen Karakoç, katılımcılara uygulamalı bilgiler sundu.

Başkan Yıldız: "İlk yardım bilgisi, hayat kurtarır"

Başkan Yıldız, ilk yardım eğitiminin herkes tarafından alınmasının büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Yıldız, "Düzenlediğimiz Temel İlk Yardım Semineri ile acil durumlarda doğru ve bilinçli müdahalenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Hayatın her anında, hiç beklenmedik bir anda karşılaşabileceğimiz kazalar veya sağlık sorunlarında, ilk birkaç dakika çok kritiktir. Bu süre zarfında yapılacak doğru müdahaleler bir hayatı kurtarabilir. İşte bu nedenle, hemşehrilerimizin temel ilk yardım bilgisine sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Seminerimize katkı sağlayan değerli hocamız Tülin Karakoç'a ve yoğun ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bilgili, hazırlıklı ve dayanışma kültürü yüksek bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.