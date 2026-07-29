Çiğli Belediyesi’nden YKS adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi’nden YKS adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı

Çiğli Belediyesi’nden YKS adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, üniversite adaylarının tercih sürecini bilinçli ve doğru yönetebilmeleri amacıyla 29 Temmuz–10 Ağustos tarihleri arasında ÇİBEM’de ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti sunacak.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, üniversite adaylarının tercih sürecini bilinçli ve doğru yönetebilmeleri amacıyla 29 Temmuz–10 Ağustos tarihleri arasında ÇİBEM'de ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti sunacak. Uzman rehber öğretmenler, öğrencilere birebir destek vererek en doğru tercihleri yapmalarına yardımcı olacak.

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), üniversite adaylarının geleceklerine doğru adımlarla yön verebilmeleri için YKS Tercih Danışmanlığı hizmetini bu yıl da ücretsiz olarak sürdürüyor. 29 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih danışmanlığı kapsamında, uzman rehber öğretmenler öğrencilerle birebir görüşerek başarı sıralamaları, ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda en uygun tercihleri yapmalarına destek olacak. Hizmet, Çiğli Belediyesi Eski Hizmet Binası 4. katta, 09.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak verilecek.

UZMAN REHBER ÖĞRETMENLERDEN BİREBİR DESTEK

Tercih danışmanlığı hizmeti kapsamında adaylar; üniversite ve bölüm seçimleri, başarı sıralamalarının değerlendirilmesi, tercih stratejileri ve kariyer planlaması konularında uzman rehber öğretmenlerden ücretsiz destek alabilecek. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 35 52 numaralı çağrı merkezini arayarak 2415, 2416 ve 2417 dahili hatlardan bilgi alabilecek.

"GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, tercih döneminin öğrencilerin hayatındaki en önemli süreçlerden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi; "Üniversite tercihleri, gençlerimizin geleceklerini şekillendirecek önemli dönüm noktalarından biridir. ÇİBEM aracılığıyla sunduğumuz ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetiyle öğrencilerimizin bu süreci bilinçli ve doğru şekilde yönetmelerini amaçlıyoruz. Uzman rehber öğretmenlerimiz, gençlerimize en doğru tercihleri yapmaları için destek verecek. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren çalışmalarımıza devam edecek, gençlerimizin her zaman yanında olacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi’nden YKS adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı - Son Dakika

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