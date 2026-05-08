Kaklıç Sanat Akademisi'nde Sanat Dolu Yıl Sonu Sergisi

08.05.2026 09:59  Güncelleme: 11:02
Kaklıç Sanat Akademisi'nde 7 ay boyunca eğitim alan 51 kursiyer, yağlı boya, üç boyutlu pano ve geleneksel kitre bebek eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Serginin açılışında Başkan Yıldız, sanatın önemine vurgu yaptı.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kaklıç Sanat Akademisi'nde 7 ay boyunca eğitim alan 51 kursiyer, yıl sonu sergisinde yağlı boya, üç boyutlu pano ve geleneksel kitre bebek çalışmalarını sanatseverlerle buluşturdu.

Çiğli Belediyesi Kaklıç Sanat Akademisi'nde 7 ay boyunca eğitim alan kursiyerler, yıl sonu sergisinde birbirinden özel eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Yağlı boya resim, üç boyutlu pano ve Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından biri olan kitre bebek alanında hazırlanan çalışmalar büyük ilgi gördü.

51 kursiyerin ekim ayından bu yana büyük emek ve özveriyle hazırladığı eserler, ziyaretçilerden tam not aldı. Sergi sonunda kursiyerlere sertifikaları da takdim edildi. Serginin açılışına Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eşi Gamze Yıldız, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, müdürler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN YILDIZ: "SANATIN VE SANATÇININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Sanatın birleştirici gücünü ve üretmenin güzelliğini görmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Başkan Yıldız, "Kaklıç Sanat Akademimizde aylar boyunca büyük emek veren kursiyerlerimizin ortaya koyduğu eserler gerçekten gurur verici. Her biri sabrın, emeğin ve sanat sevgisinin bir yansıması. Özellikle Anadolu kültürünün önemli değerlerinden biri olan kitre bebek sanatının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması bizler için çok kıymetli. Aynı şekilde yağlı boya ve üç boyutlu pano çalışmalarında da kursiyerlerimizin ne kadar büyük bir gelişim gösterdiğini görmek mutluluk veriyor. Çiğli Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel sergide emeği bulunan tüm eğitmenlerimize, kursiyerlerimize ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu."

"SANATA VE SANATÇIYA VERDİĞİMİZ KIYMET HER DAİM BİLİNSİN"

Sergiyi gezerek eserleri tek tek inceleyen Başkan Yıldız, kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açılışta Başkan Yıldız'a Erzurum yöresine ait kitre bebek de hediye edildi. Program kapsamında hatıra defterini de imzalayan Başkan Yıldız, deftere şu notu düştü:

"Belli sabahın serinliğinde yürüyüp gecenin yılan tutmayan saatinde el işi, göz nuru bu eserleri bizlere kazandırmak için vermiş olduğunuz tüm emeğinize çok teşekkür ederim. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz kıymetin her daim bilinmesini isterim."

KALKAN: "7 AYLIK EMEK VE SANAT YOLCULUĞUNUN MEYVELERİ"

Kaklıç Sanat Akademisi Eğitmeni Martıgül Kalkan ise yaptığı konuşmada, 7 aylık emek dolu sürecin sonunda eserleri sergilemenin heyecanını yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada 7 ay süren uzun, sabırlı ve tutku dolu bir yolculuğun meyvelerini paylaşmak için bir aradayız. 2025-2026 kış dönemi boyunca haftada 4 gün sanata, üretime ve gelişime adayan 51 kursiyerimle el emeği göz nuru eserlerini beğeninize sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sergide yağlı boya resim, üç boyutlu pano ve kitre bebek kursuna katılan kursiyerlerimizin eserleri bulunmaktadır. Sevgili kursiyerlerimiz; sabrınız, emeğiniz ve sanat dolu yüreğiniz için sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

