Çiğli Belediyesi Sokak Hayvanlarına Dış Parazit Aşısı Yapıyor

Güncel

(İZMİR) - Sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve tedavi ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Çiğli Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle dış parazit aşı uygulamasını başlattı.

Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan aşı çalışması, 26 mahallede devam ediyor. Sokak hayvanlarını, pire ve kenelere karşı korumak için yapılan uygulama kapsamında uzman veteriner hekimleri ve sağlık teknikerleri, belediyeye ait mobil araçlarla sokak hayvanlarının yaşam alanlarına giderek dış parazit uygulaması yapıyor. Sokak hayvanlarının her türlü ihtiyacıyla ilgilendiklerini vurgulayan Başkan Onur Emrah Yıldız, şunları söyledi:

"Çiğli'de aynı gökyüzü altında yaşadığımız can dostlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi için üzerimize düşen ne varsa eksiksiz yapmaya özen gösteriyoruz. Periyodik aralıklarla mama ve su desteğinde bulunuyoruz. Saha çalışmalarımız esnasında tespit ettiğimiz rahatsızlıklarıyla ilgili tedavi süreçlerini başlatıyoruz. Son olarak, can dostlarımızı bit, pire ve kenelerden korumak ve çeşitli hastalıklara yol açmasının önüne geçmek için dış parazit aşı uygulaması başlattık. Çiğli Belediyesi olarak, tüm imkanlarımızla can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bu dönemde vatandaşlarımızın da evlerinin önüne bir kap mama ve su bırakmalarını rica ediyorum."