Çiğli\'de Kadın Cinayeti: Demet Akarsu\'ya Veda

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Tartıştığı eski eşi Halil T. (46) tarafından dün Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'taki evde defalarca bıçaklanarak öldürülen Demet Akarsu (45) için Gümüşpala Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, kızının tabutu başında gözyaşı döken anne Suna Polat, ayakta durmakta güçlük çekti.

Anne Polat, "45 yaşında kızımı toprağa verdim, dağlar taşlar acıyın bana yavrumu kaybettim" şeklinde ağıt yaktı.

Törende bazı kadınlar, Demet Akarsu'nun fotoğrafının yer aldığı "Kadın cinayetlerini durduracağız" yazılı pankart taşıdı.

Akarsu'nun cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Doğançay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, çiftin 2021 yılında evlendiği, 2 ay önce boşandığı ve birlikte yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

Akarsu'nun Çiğli'de güzellik merkezi işlettiği, Halil T'nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu belirtildi.

Olay

Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'taki evde dün Demet Akarsu ile eski eşi Halil T. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, Halil. T, eski eşi Akarsu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklamıştı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akarsu kurtarılamamıştı.

Suç aleti bıçakla olay yerinde gözaltına alınan Halil T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.