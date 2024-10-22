Çiğli'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

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İzmir'in Çiğli ilçesinde, evinin önünde tabancayla vurulan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Evka 2 Mahallesi 6800 Sokak'ta ikamet eden Serdar Çakmak (34) ile daha önce aralarında husumet bulunan akrabası G.S. (32) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.S, tabancayla Çakmak'a ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çakmak, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Ekipler, olayın ardından kaçan G.S'yi Konak ilçesi Kuruçay bölgesinde, saklandığı adreste suç aleti tabancayla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.