İzmir'in Çiğli ilçesinde evinin önünde tabancayla vurulan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Evka 2 Mahallesi 6800 Sokak'ta ikamet eden Serdar Çakmak ile daha önce aralarında husumet bulunan G.Z. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine G.Z, tabancayla Çakmak'a ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Çakmak, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Ekipler, G.Z'yi suç aleti tabancayla gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Çiğli'de Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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