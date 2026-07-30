Çığşar Mahallesi'nde Kiraz Üretimi Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çığşar Mahallesi'nde Kiraz Üretimi Büyüyor

Çığşar Mahallesi\'nde Kiraz Üretimi Büyüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Andırın'da 60 yıllık kiraz üretimi, Avrupa pazarına ulaşarak bölge ekonomisini destekliyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çığşar Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıl önce kuş kirazı ağaçlarına yapılan deneme aşılamasıyla başlayan kiraz üretimi, bugün bölge ekonomisinin temel gelir kaynaklarından biri olarak Avrupa sofralarına ulaşıyor.

Toros Dağları'nın yaklaşık 1600 metre rakımlı yamaçlarında yetişen Çığşar kirazı, geç olgunlaşması, iri meyvesi, sert dokusu, yüksek şeker oranı, kendine özgü aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkıyor.

Geçmişte ağırlıklı olarak hayvancılıkla geçimini sağlayan mahalle sakinleri, yıllar içinde kiraz üretimine yönelirken, ilk olarak Çığşar Mahallesi'nde başlayan yetiştiricilik zamanla Çokak ve Kabaca mahallelerine de yayıldı.

Üreticiler yıl boyunca budama, gübreleme ve ilaçlama çalışmalarıyla bahçelerini yeni sezona hazırlarken, hasadın ardından ürünlerinin yaklaşık yüzde 80'ini başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dış pazarlara gönderiyor.

Andırın Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Muzaffer Çığşar, AA muhabirine, mahallede kiraz üretiminin temelinin 1968-1969 yıllarında kuş kirazı ağaçlarına yapılan Ziraat 900 çeşidi aşılamalarıyla atıldığını söyledi.

Deneme çalışmalarından başarılı sonuç alınmasının ardından üretimin hızla yaygınlaştığını anlatan Çığşar, hayvancılıkla uğraşan bölge halkının zamanla kiraz yetiştiriciliğini önemli bir gelir kapısına dönüştürdüğünü ifade etti.

5-6 bin ton kiraz hasadı yapılıyor

Mahallede her yıl ortalama 5 ila 6 bin ton kiraz hasadı yapıldığını belirten Çığşar, "Üretimin ilk yıllarında kirazımızı tanıtmak amacıyla Mersin, Hatay, İskenderun, Adana ve Gaziantep'e götürerek satışını yaptık. Kirazımız aroması, yüksek şeker oranı ve iri yapısıyla tercih edilen bir tür olarak öne çıkıyor. Halkımız ürünün lezzetini 'çikolata gibi bir kiraz' şeklinde anlatıyor." dedi.

Hasat sonrasında bakım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Çığşar, budama, gübreleme ve ilaçlamayla ağaçların yeni sezona hazırlandığını kaydetti.

Pazara en geç giren üretici olmayı hedefliyorlar

Çığşar kirazının bugün İngiltere başta olmak üzere Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Rusya'ya ihraç edildiğini belirten Muzaffer Çığşar, yüksek rakım nedeniyle geç hasat edilen ürünün, Türkiye'nin diğer geç olgunlaşan kirazlarıyla aynı döneme denk gelmesinin pazarda rekabet oluşturduğunu söyledi.

Daha geç olgunlaşan çeşitler üzerinde deneme üretimleri yaptıklarını aktaran Çığşar, "Mahalle olarak hedefimiz pazara en son giren üretici olmak. Bunu başardığımızda kirazımızın ekonomik değeri çok daha yüksek olacaktır." diye konuştu.

Hasat döneminde nüfus dört katına çıkıyor

Çığşar Mahalle Muhtarı Tuğrul Çığşar da kiraz sezonuyla birlikte mahallede büyük hareketlilik yaşandığını belirterek, yaklaşık 2 bin 500 olan nüfusun hasat döneminde 10 bine ulaştığını söyledi.

Kiraz üretiminin mevsimlik işçilere de istihdam sağladığını ifade eden Çığşar, "Osmaniye'den ve Kahramanmaraş merkezden çok sayıda mevsimlik işçi kiraz toplamak için mahallemize geliyor. Ürettiğimiz kirazın yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Bunun hem üreticilerimize hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını düşünüyorum." dedi.

Kiraz üreticisi Emine Arıkanoğlu ise babasının da aralarında bulunduğu birkaç kişinin yıllar önce getirdiği kiraz fidanlarının aşılanmasının ardından mahallede üretimin hızla yaygınlaştığını anlattı.

İlkbaharla birlikte başlayan bakım çalışmalarının ardından hasat heyecanı yaşadıklarını dile getiren Arıkanoğlu, atıl durumdaki kiraz bahçelerini yeniden üretime kazandırarak verim ve kaliteyi artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çığşar Mahallesi'nde Kiraz Üretimi Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
Soyadı, genç kızın başına dert oldu Soyadı, genç kızın başına dert oldu
23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu Kimseye elini öptürmüyor 23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu! Kimseye elini öptürmüyor
ABD ordusunu alarma geçiren video Askerlerin telefonları toplanabilir ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir
Aslı İnandık’tan müjdeli haber: Evlilik yolunda ilk adımı attı Aslı İnandık’tan müjdeli haber: Evlilik yolunda ilk adımı attı!

11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
10:05
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı Dehşet anları kamerada
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
09:22
Akaryakıta yeni zam Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:21
Osimhen’in peşini bırakmıyorlar Manchester United’dan yeni hamle
Osimhen'in peşini bırakmıyorlar! Manchester United'dan yeni hamle
09:12
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk görüntü Kıyafeti dikkat çekti
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
09:01
MasterChef Eren Kaşıkçı’nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı Son anları yürek burktu
MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:40:07. #7.12#
SON DAKİKA: Çığşar Mahallesi'nde Kiraz Üretimi Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.