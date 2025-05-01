Cihat Aral'ın 'Pencereden Gelen Soğuk, Maviydi' Sergisi Açıldı

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Cihat Aral'ın "Pencereden Gelen Soğuk, Maviydi" sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılışı yapılan sergiye Başkentliler büyük ilgi gösterdi.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Cihat Aral'ın "Pencereden Gelen Soğuk, Maviydi" sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Deniz Karaaziz Şener'in yaptığı sergi, 25 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Rahatsızlığı nedeniyle sergisinin açılışına video konferans yoluyla katılan usta sanatçı Cihat Aral, "Aranızda bulunamamaktan dolayı üzüntü duyuyorum. Sağlık sorunlarım oraya gelmemi maalesef engelledi, sizlerden özür diliyorum. Bu sergiyi oluşturan düşünce, bu sergiyi gerçekleştiren emek, bu sergiyi ortaya koyan süreçler adına kendimi sınava giren bir öğrenci gibi hissetmenin heyecanını yaşıyorum" dedi.

"İnsan yaşamındaki gelişim süreçlerini tema üzerinden anlatmaya çalıştım"

Resim sanatının topluma duyulan bir sorumluluk olduğunu dile getiren Aral, "Ben bu sorumluluğu her seferinde hissediyorum. Her defasında iç dünyamı ve sonucunda ortaya çıkan eserleri sorguladım. Şimdi kendi adıma bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ama benim adıma beni anlatacak şeyler orada, duvarlarda. Hayatım boyunca gerçekleştirdiğim süreçleri size resim olarak sunuyorum. İnsan yaşamındaki gelişim süreçlerini birer tema üzerinden anlatmaya çalıştım. Sergimin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve Çankaya Belediyesine teşekkür ediyorum. Resimler, dönem dönem ne söylemek istediğimi anlatacaktır. Sizinle onlar aracılığıyla diyalog kuracağız" diye konuştu.

Cihat Aral'ın ardından, onu temsilen açılışa katılan oğlu Yiğit Aral ise "Boynuz kulağı geçemedi" ifadesiyle babasından övgüyle söz ederek, bir döneme ışık tutan Cihat Aral'ı ve eserlerinin önemini, ayrıca nasıl yorumlanması gerektiğini dile getirdi.

Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılışı yapılan sergi, 25 Mayıs gününe kadar tüm hafta boyunca saat 09.00-20.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.