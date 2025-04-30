Çikolata Kistleri ve Otoimmün Hastalık Riski

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, çikolata kistleri bulunan kadınların, çeşitli otoimmün (bağışıklık sistemi) hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

BBC'ye göre, Oxford Üniversitesinden araştırmacıların da yer aldığı ekip, İngiltere Biyobankasından alınan verilerle 8 binden fazla endometriozis (çikolata kisti) vakası ve 64 bin bağışıklık sistemi hastalığını inceledi.

Ekip romatoid artrit, çölyak hastalığı ve multipl skleroz (MS) gibi bağışıklık sistemi hastalıkları ile çikolata kistleri arasında güçlü genetik bağ bulunduğunu tespit etti.

Buna göre, çikolata kisti bulunan kadınlarda, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırdığı bir durum olan otoimmün hastalık geliştirme riski, yüzde 30 ila 80 artıyor.

Araştırmacılar, bulguların ilaçların farklı hastalıklarda yeniden kullanılabilmesi ve kombine tedavilerin geliştirilmesi açısından "umut verici" olduğunu ifade etti.

Oxford Üniversitesi Kadın ve Üreme Sağlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Krina Zondervan, araştırmanın hastalık biyolojisi hakkında değerli bilgiler sunduğunu ifade ederek "Çikolata kisti ile osteoartrit (kireçleme) ve romatoid artrit gibi hastalıklar arasında biyolojik temelli bir bağlantı kurduk." dedi.

Rahim zarındaki hücrelere benzer hücrelerin, vücudun diğer bölgelerinde büyüdüğü bir durum olan çikolata kistleri, İngiltere'de yaklaşık 1,5 milyon kadında tespit edilmiş durumda.

Çikolata kistinin semptomları arasında şiddetli ağrı ve aşırı yorgunluk sayılıyor.