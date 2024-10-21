Ardahan'ın Çıldır ilçesinde tırın çarptığı küçükbaş hayvanlar telef oldu.
Ardahan-Çıldır kara yolunun Kotanlı köyü mevkisinde yolun karşısına geçen koyun sürüsüne, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kazada kaç koyunun telef olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Çıldır'da Tır Koyun Sürüsüne Çarptı - Son Dakika
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