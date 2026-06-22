Çimento Olmadan Sürdürülebilir Malzeme Geliştirildi - Son Dakika
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Çimento Olmadan Sürdürülebilir Malzeme Geliştirildi

Çimento Olmadan Sürdürülebilir Malzeme Geliştirildi
22.06.2026 16:59
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NKÜ'de öğrenciler, çimento kullanılmadan deprem dayanımını artıran yapı malzemeleri üretti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, çimento kullanılmadan üretilen ve deprem dayanımını artırması hedeflenen sürdürülebilir yapı malzemeleri geliştirdi.

NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, AA muhabirine, üniversitenin sürdürülebilirlik projeleri kapsamında yürütülen çalışmada, geleneksel yapı malzemelerinden yararlanarak çimento kullanımını azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Bal, malzemenin çekme ve eğilme dayanımını artırmak amacıyla çeşitli liflerden yararlandıklarını, bunlar arasında doğal liflerin tercih edildiğini belirtti.

Üretilen yapı elemanlarının çimento içermediğini vurgulayan Bal, "Geliştirdiğimiz duvar numuneleri ve farklı mimari elemanların dayanımı yaklaşık 20 megapaskala ulaşıyor. Ayrıca bu elemanlar harç kullanılmadan, eski yapılardaki uygulamalara benzer şekilde kenetli bağlantılarla bir araya getirilebiliyor." dedi.

Malzemenin betonla kıyaslandığında daha hafif olduğuna dikkati çeken Bal, şunları kaydetti:

"Projelerimizde üretilen malzemelerin birim hacim ağırlıkları 1,5 ila 1,8 gram arasında değişiyor. Betonun birim hacim ağırlığı ise yaklaşık 2,4 gram seviyesinde. Bu da yaklaşık yüzde 40'a varan bir hafifleme anlamına geliyor. Yapı ağırlığının azalması deprem etkilerinin de azalmasına katkı sağlıyor."

Çimento üretiminin yüksek sıcaklık ve yoğun enerji gerektirdiğini ifade eden Bal, geliştirdikleri malzemenin daha düşük maliyetle üretilebildiğini belirtti.

Bal, malzemenin yapı sektöründe kullanılabilmesi için yaz döneminde üniversitenin Deprem Mühendisliği Laboratuvarında deprem dayanım testlerine tabi tutulacağını, testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından kullanım alanlarının genişleyebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Teknoloji, Tekirdağ, Güncel, Deprem, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çimento Olmadan Sürdürülebilir Malzeme Geliştirildi - Son Dakika

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