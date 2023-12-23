Çin, 2024\'te proaktif maliye politikasını güçlendirecek

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, 2024 yılında proaktif maliye politikasını "uygun şekilde" güçlendirerek etkinliğini artıracaklarını söyledi.

Lan, Perşembe ve Cuma günleri düzenlenen ulusal mali çalışma konferansında, ülkenin uygun bir harcama yoğunluğu seviyesini korumayı planladığını belirtti.

2023'teki ciddi ve karmaşık durumlara dikkat çeken Lan, her düzeydeki finans departmanlarının proaktif maliye politikası uygulayarak yerel yönetim borç risklerini önlemeyi, etkisiz hale getirmeyi ve ekonomik toparlanmayı etkili bir şekilde desteklemeyi başardığını ifade etti.

"Gelecek yıl, hükümet yatırımlarının ölçeğini rasyonel bir şekilde düzenleyeceğiz" diyen Lan, bakanlığın, daha hedefe yönelik hale getirmek için vergi politikalarını da optimize edeceğini ve ayarlayacağını sözlerine ekledi.