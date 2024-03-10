Çin, 2024 yılında demiryollarına 9,19 milyar dolar yatırım yaptı

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BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin, 2024 yılının ilk iki ayında demiryollarına 65,2 milyar yuan tutarında (yaklaşık 9,19 milyar ABD doları) sabit varlık yatırımı yaptı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,5 arttığını kaydetti.

Gruba göre, bu dönemde ülkenin demiryolu altyapısının modernizasyonunu teşvik etme çabaları çerçevesinde Chongqing- Kunming yüksek hızlı demiryolu ve Xi'an-Chongqing yüksek hızlı demiryolu da dahil olmak üzere bir dizi büyük projede ilerleme kaydedildi.

Çin son yıllarda ulaşım altyapısı ağını ve ulaşım hizmetlerini iyileştirme konusunda kayda değer başarılar elde etti. 2023 yılı sonu itibarıyla Çin'in demiryolu ağının işletme kilometresi 159.000 kilometreye ulaştı. Bu rakamın 45.000 kilometresini ise yüksek hızlı demiryolu hattı oluşturuyor.