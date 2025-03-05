Çin, 2025 Bütçe Açığı Projeksiyonu

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, 2025 yılında bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranının yüzde 4 civarında olmasını öngörüyor.

Çarşamba günü ulusal yasama organına sunulan hükümet çalışma raporuna göre bu oran, bütçe açığının GSYİH'ye oranında geçtiğimiz yıla göre 1 yüzde puanlık artış anlamına geliyor.

Raporda yeni hükümet borcunun ise 2025 yılında geçtiğimiz yıla göre 2,9 trilyon artışla 11,86 trilyon yuana (yaklaşık 1,66 trilyon ABD doları) ulaşması öngörülüyor. Bunun önemli ölçüde daha yüksek bir mali harcamaya olanak tanıyacağı belirtiliyor.