Çin-AB İşbirliği 50. Yıldönümüne Hazırlanıyor - Son Dakika
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Çin-AB İşbirliği 50. Yıldönümüne Hazırlanıyor

Wang Dongfeng, Çin-AB ilişkilerinde işbirliğini derinleştirme hedeflerini vurguladı.

18.12.2024 18:16
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BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri, aynı zamanda Çin Ekonomik ve Sosyal Konseyi (CESC) Başkanı olan Wang Dongfeng, Çin'in başkenti Beijing'de CESC ile Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi arasında düzenlenen 19. Çin-AB Yuvarlak Masa toplantısına katılarak bir konuşma yaptı, 17 Aralık 2024. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)

2025 yılının Çin ile AB arasındaki resmi diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu vurgulayan Wang, Çin'in, yuvarlak masa mekanizmasını derinleştirip zenginleştirerek karşılıklı anlayışı artırmaya, açılımı ve işbirliğini güçlendirmeye, gerçek çok taraflılığı uygulamaya ve Çin-AB ilişkilerinin sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine daha büyük bir katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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